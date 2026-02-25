Nacionales

Analizan sitios para reubicar a jóvenes

Mides busca opciones para los jóvenes con discapacidad

ML | El Hogar María Auxiliadora ubicado en Chitré, Herrera.
Redacción
25 de febrero de 2026

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó que se analizan múltiples opciones en las provincias de Herrera, Coclé, Chiriquí y Panamá para el traslado de los 10 jóvenes con discapacidad física e intelectual que actualmente se encuentran en el Hogar María Auxiliadora de Chitré.

Tras una reunión con Monseñor Rafael Valdivieso, clubes cívicos y sociedad civil, la titular del Mides detalló que entre las propuestas destacan sedes de Nutre Hogar en Monagrillo, así como instalaciones del Club de Leones en David y Potrerillos. “Estamos analizando cuál es la mejor alternativa para adaptar el espacio a las necesidades de esta población y permitir que las niñas de María Auxiliadora puedan retomar su hogar”, señaló Carles.

El padre José Héctor González y la comunidad, manifestaron que, aunque darán un margen de tiempo para la reubicación, exigen plazos definidos.

