Alrededor de 3,696 personas permanecen en albergues tras el terremoto en Panamá

Un total de 3,696 personas permanecen en más de 45 albergues habilitados tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, informó este 14 de octubre José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas.

“Se mantienen habilitados más de 45 albergues, donde actualmente le estamos dando atención a 3,696 personas”, señaló Icaza en conferencia de prensa.

En materia de asistencia humanitaria, el funcionario informó que se han trasladado más de 319,328 libras de ayuda por vía aérea y más de 331 toneladas de agua por vía terrestre.

También se han entregado más de 16 mil bolsas de alimentos, con distribución prevista en 117 comunidades de las cuatro regiones y en los albergues.Sobre la reconstrucción de viviendas, Icaza indicó que los trabajos comenzaron en Quebrada Grande, Veraguas; Penonomé, Coclé; y San Félix, Chiriquí.

Para este jueves están previstas labores en Chepo de Las Minas y Pesé, en Herrera; Los Rosales, en Los Santos; La Mata de San Félix, Remedios, Quebrada Ancha y Tolé Centro, en Chiriquí, además de Nürüm y Munä, en la comarca Ngäbe Buglé.

El balance también incluye más de 600 centros educativos oficiales con afectaciones. “La reapertura de los centros educativos será progresiva y dependerá de la confirmación del Ministerio de Educación de que las instalaciones cumplen con las condiciones de seguridad necesarias”, explicó el funcionario.

En materia de salud, Icaza reportó 842 instalaciones evacuadas, de las cuales 69 presentan afectaciones leves. La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) continúan el reingreso de pacientes, mientras el Minsa mantiene habilitada la línea gratuita 800-6467 para orientar a personas que experimenten estrés, miedo o ansiedad asociados al sismo y sus réplicas.