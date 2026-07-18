Alcaldía refuerza operativos contra locales clandestinos en Avenida Balboa

La Alcaldía de Panamá realizó un operativo de fiscalización en la discoteca Embassy, ubicada en Avenida Balboa, tras detectar que operaba sin los permisos municipales requeridos para funcionar como bar.

La inspección, efectuada durante la madrugada con apoyo de la Policía Nacional, la Policía Municipal y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), determinó que el establecimiento mantenía un aviso de operación únicamente como restaurante y carecía del Informe Previo Favorable y del Permiso Nocturno exigidos por la normativa.

Durante la diligencia se decomisaron licores y equipos de sonido, además de desalojar a las personas que se encontraban dentro del local. Los propietarios fueron citados para comparecer ante la Dirección de Permisos y Cumplimiento como parte del proceso administrativo.

Según la Alcaldía, la intervención se realizó tras recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre el presunto funcionamiento clandestino del establecimiento, donde supuestamente se realizaban "after parties" a partir de las 3:00 a.m.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar establecimientos o actividades clandestinas a través de la línea 150 de la Policía Municipal.