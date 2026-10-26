Alcaldía de Panamá crea plataforma para dar seguimiento a personas en situación de calle

La Alcaldía de Panamá presentó la plataforma digital “Tú Puedes”, una herramienta que permitirá al personal del Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC) y a instituciones vinculadas dar seguimiento al proceso de rehabilitación de personas en situación de calle.

Desarrollada por el equipo de Tecnología e Innovación del municipio, la plataforma facilitará la consulta de avances médicos y la evolución de cada persona, con el objetivo de organizar la atención y dar continuidad al acompañamiento durante su rehabilitación.

El sistema permitirá coordinar el trabajo entre el personal del centro y entidades como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) y el Ministerio de Salud (MINSA).

Según la Alcaldía, la herramienta reunirá información para facilitar el seguimiento individual de cada caso e identificar las necesidades de las personas atendidas.

El municipio informó que el desarrollo de “Tú Puedes” tuvo un costo de B/.0.00 y destacó el uso de tecnología para apoyar la atención de personas en situación de calle.