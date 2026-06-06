Aguaceros y actividad eléctrica continuarán durante este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas seguirán presentes este 5 y 6 de junio en varias regiones del país, principalmente en la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se registrarán lluvias y tormentas aisladas en áreas del Pacífico, con posibilidad de afectar los golfos de Panamá y Chiriquí, así como sectores de Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Para la mañana se esperan condiciones más estables en gran parte de la vertiente del Pacífico. Sin embargo, el aumento de las temperaturas favorecerá la formación de nubes y el desarrollo de nuevas lluvias.

El Imhpa prevé que entre el mediodía y la tarde se presenten aguaceros de moderada a fuerte intensidad con actividad eléctrica en Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro, Chiriquí, Darién y áreas comarcales.

En la vertiente del Caribe también se esperan lluvias aisladas desde tempranas horas del día en Bocas del Toro, el norte de Veraguas, la comarca Guna Yala y algunos sectores de Colón.

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los informes del tiempo y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos y otras situaciones que se vean relacionadas con las lluvias.