Adultos mayores se instruyen en temas de discapacidad

Bajo el lema: “Que la discapacidad no limite tu bienestar”, se llevó a cabo un seminario en el Centro de Bienestar Maximino Sáez, de la Caja de Seguro Social (CSS), dirigido a adultos mayores que asisten a esta institución; cuya misión se basa en ejes importantes como la salud, la alimentación, la actividad física y el cuidado del medioambiente.

Martina Marín, coordinadora nacional de Enfermería y Encargada del Programa Nacional de Pensionados, Jubilados y de Tercera Edad y del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI), indicó que este tipo de docencias tienen como marco fundamental el derecho a ser incluidos.

Puntualizó que también se busca romper con mitos, puesto que hay personas que piensan que al desarrollar una discapacidad, ya su época activa culminó.

“Hay personas mayores que piensan que ya todo terminó en su vida y al contario, una discapacidad no limita que ellos puedan seguir progresando o mejorando su calidad de vida”, agregó.

Entre los expositores estuvo el licenciado en Relaciones Públicas Víctor Moreno, quien atrapó la atención de la audiencia con el tema “Nadie se vacuna contra la discapacidad”.

Moreno, que vive con discapacidad auditiva, causada por su nacimiento prematuro, explicó que no existe edad para desarrollar esta condición de vida, puesto que puede darse al nacimiento, por enfermedad, por accidente o por edad avanzada.

No obstante, agregó que este hecho no significa, que no puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, hecho que demostró a través de estampas visuales de sus logros a lo largo de sus 30 años de edad.

El relacionista público, además de las tareas propias del área que está asignada en la dirección ejecutiva de Atención al Asegurado, se desempeña como expositor, maestro de ceremonia y ha representado al país, en países como China.

Los asistentes también escucharon atentos el testimonio de vida del profesor Lucas Ortega, quien en un momento de su vida sufrió un Accidente Cerebrovascular y como con tesón, pudo mejorar su condición.

Actualmente, el profesor Ortega es instructor del Taller de Actividad Física, tanto en el Centro de Bienestar de San Miguelito, como del Centro Maximino Sáez, ubicado en las inmediaciones de la Plaza 5 de Mayo.

La jornada culminó con una serie de dinámicas que fueron del agrado de todos los asistentes.