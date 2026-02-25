Aduanas niega apertura indebida de valija diplomática venezolana y señala incumplimiento de requisitos

La Autoridad Nacional de Aduanas rechazó este miércoles, 25 de febrero, que se haya producido una apertura forzada de una valija diplomática, como denunció la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, y aseguró que el equipaje presentado por una funcionaria venezolana no cumplía con las condiciones mínimas exigidas por la Convención de Viena de 1961.

De acuerdo con la entidad “la revisión inició cuando la representante del gobierno venezolano arribó al país, presentó un carné consular y colocó cuatro equipajes en el escáner del Aeropuerto Internacional de Tocumen”.

Se detalló que durante la inspección se detectaron imágenes irregulares en uno de los bultos, por lo que se requirió una verificación manual. Fue en ese momento cuando la funcionaria alegó que se trataba de una valija diplomática.

Aduanas señaló que, siguiendo el protocolo, notificó de inmediato al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que posteriormente determinó que los bultos no calificaban como valija diplomática debido a la ausencia de marcados visibles, sellos y mecanismos de inviolabilidad, requisitos establecidos en el artículo 27 de la Convención de Viena.

La institución recalcó que actuó conforme a la normativa panameña y a los procedimientos internacionales vigentes, y subrayó que la actuación se ajustó al marco legal para garantizar control, seguridad y cumplimiento de la ley.