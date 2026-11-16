Nacionales

Accidentes de tránsito dejan 93 personas lesionadas y cinco víctimas fatales en las últimas 72 horas

Accidentes de tránsito dejan 93 personas lesionadas y cinco víctimas fatales en las últimas 72 horas
ML | Accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura de El Llano.
Redacción Web
16 de noviembre de 2026

Durante las últimas 72 horas, se registraron 379 accidentes de tránsito en el país, que dejaron un saldo de 93 personas lesionadas y cinco víctimas fatales, según el balance de la Policía Nacional, en el marco del Plan Firmeza.

Los hechos de tránsito se reportaron en las provincias de Coclé, Darién y Panamá, entre otras zonas del país.

Como parte de las acciones de prevención y fiscalización, las autoridades colocaron 3,797 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 1,053 fueron por exceder los límites de velocidad, 155 por luces inadecuadas y 113 por embriaguez comprobada.

Además, 363 vehículos fueron removidos con grúa.

La Policía Nacional reitera el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol, para prevenir accidentes, lesiones y nuevas pérdidas de vidas humanas.

Tags:
Muerte
|
Accidente
|
lesionados
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR