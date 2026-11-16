Accidentes de tránsito dejan 93 personas lesionadas y cinco víctimas fatales en las últimas 72 horas

Durante las últimas 72 horas, se registraron 379 accidentes de tránsito en el país, que dejaron un saldo de 93 personas lesionadas y cinco víctimas fatales, según el balance de la Policía Nacional, en el marco del Plan Firmeza.

Los hechos de tránsito se reportaron en las provincias de Coclé, Darién y Panamá, entre otras zonas del país.

Como parte de las acciones de prevención y fiscalización, las autoridades colocaron 3,797 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 1,053 fueron por exceder los límites de velocidad, 155 por luces inadecuadas y 113 por embriaguez comprobada.

Además, 363 vehículos fueron removidos con grúa.

La Policía Nacional reitera el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol, para prevenir accidentes, lesiones y nuevas pérdidas de vidas humanas.