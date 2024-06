Abogados de Ferrufino aseguran que el exministro no se entregará hasta que se cumpla el debido proceso

Franklin Amaya, abogado de Guillermo Ferrufino y de Milena Vallarino de Ferrufino, afirmó que a pesar de que ambos tienen orden de captura, no se entregarán a las autoridades hasta que no se cumpla el debido proceso.

Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, enfrenta una condena de 10 años por peculado y por enriquecimiento injustificado.

Las declaraciones de Amaya se dieron este lunes, 10 de junio, cuando acudió al Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, a presentar un amparo de garantías.

“Reconocimiento de los años que estuvo detenido preventivamente”, señaló el abogado como una de estas condiciones.

“Él (Ferrufino) es completamente inocente, no obstante, en esta fase del proceso que ya está sancionado en firme, él lo que quiere es cumplir, pero con el reconocimiento del debido proceso que no se le ha cumplido”, agregó el jurista.

Amaya reiteró que “él tiene orden de captura, pero mientras no haya garantía para él, está esperando el momento oportuno para que se le haga justicia”.

“Presentamos un amparo de garantías para que de una vez por todas el Órgano Judicial le otorgue los beneficios del debido proceso que se le ha negado de un inicio”, agregó.

Por su parte, Eduardo Sequeira, también abogado del exministro del Mides, denunció que “los jueces no están respetando el proceso, no se respetan las garantías del señor Ferrufino. Por eso estamos aquí presentando estas acciones de amparo de garantías con miras a que una instancia superior tome cartas en el asunto y pueda enderezar lo que los jueces de garantías no han podido hacer hasta el momento”.