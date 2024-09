¿Dori Eleta dice que Boza no le paga a su gente?

Quedamos parados de pestañas cuando leímos a Dorita Eleta en un post de Boza decir que este no le pagaba a la gente de su equipo. De inmediato, el productor Faster le respondió a la coach y preguntó de que hablaba.

Oye, qué está pasando en Jelou! que empezaron el lunes con la historia de Fabio Caballero. ¿Qué, qué?, sí, no hay más nada pasando en las redes sociales que ahora se entrevistan entre los de TVN.

La Máscara no va ni por la mitad y ya TVN anunció la temporada de Canta Conmigo. Informan que los niños se pueden inscribir a través del sitio web www.cantaconmigotvn.com. El rango de edad es de 8 a 12 años. Audiciones serán en septiembre.

En el podcat de Doralis Mela, Domil Leira reveló que en su juventud un pastor lo tocó en una parte inapropiada y aunque no lo ve como una falta, si puso sobre el mantel la susceptibilidad de la juventud.

Dice que el papá de la bendi no paga ni B/. 30

Casi nos caemos y no nos levantamos cuando nos enteramos en una charla de chismosas, que a una ex Calle 7, el papá de la bendi no paga ni los B/.30.00 mensuales y encima quiere venir a demandar. ¿Qué está pasando?