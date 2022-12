No le teme a alejarse de la familia tóxica

Japanese sigue documentando su recuperación, pero a algunos no le ha caído bien el nivel de “taquilla” del artista. Por ahí le dijeron que ostenta collares de diamantes y luego acepta donaciones...

Tom Sawyer volvió a meterse tras la consola para presentar a sus seguidores “Call Me Afro”, un feat junto a Priscilla Moreno. El adelanto ya lo dejó disponible en su canal de YouTube.

Marelissa Him sigue siendo ficha de TVN

La salida del aire de “Pasapalabra” nos dejó a todos parados de pestañas, pues se trataba del programa de más éxito que presentó TVN, luego de cometer varios desaciertos en su programación; Marelissa Him, la presentadora, fue quien puso la cara y se despidió de la audiencia el pasado 23 de diciembre. Pero tranquilos, que la rubia seguirá en la pantalla, ya que, según fuentes cercanas, sigue fichada como uno de los talentos del canal. Aunque “Mare” ha sido discreta sobre el tema, en Instagram colgó “coming soon 2023”, dejando ver que tiene planes y quizás un posible regreso a la TV dentro de un nuevo proyecto.

¿Era o no Tatiana Vélez?

Sexy Nay no se contuvo y opinó sobre la supuesta visita de Tatiana Vélez a Yemil. “Y he aquí la importancia del amor propio! Siento pena, pero quien por su mano muere, la muerte le sabe a gloria”, dijo.

Vianeth Carrillo “La Bibi” se hizo un rediseño de sonrisa y no dudó en presumirlo a través de sus redes. No obstante, le cayeron de una vez los necios que compararon sus dientes con chicles, pues se ven grandes.

Abordo de un yate, “La Panarusa” Ekaterina Anikieva se sometió a un interrogatorio de sus seguidores en el que salió a relucir que está enamorada y que ese misterioso galán es “casi” su esposo. ¿Qué, qué? Sí, se dijo muy feliz, pero no dio más pistas sobre él.

No vive como una “sugar baby”

Otra que meditó en alto fue Ingrid De Ycaza, pero esta vez sus seguidores no dejaron de relacionar lo que compartió con su pleque pleque con Lola Díaz. La rockstar mencionó que aprendió a no dar importancia lo que no lo amerita...