Miguel Melfi debe tener a todos los de la “Casa de los famosos” Colombia bien aburridos, pues el panameño no para de ganarse los desafíos. Algunos aseguran que es el más completo del show.

Oye, ahora que todos se están bajando del barco del gobierno actual, nos dijeron que un ex jefe de comunicaciones de Mitradel y rostro amable de la TV, estaba buscando chamba por la Autoridad del Canal, ¿qué, qué? Pues sí, va por lo alto.

Ante los ataques hacia Carolina Brid tras postear sus sentimientos por el fallecimiento de su tío Leopoldo Mojica, la ex miss dijo que ha mantenido su resiliencia y está clara que esos “zombies digitales”, son personas con problemas, alejadas de Dios.

Aunara Sanz no ha parado de teclear en Twitter y tiene para todos. Bastante tiempo estuvo callada la ex de K4G, que ahora no va a perdonar a nadie. Le preguntó al nuevo frente del productor, la influencer Stephanie Calcagno, (según rumores) “@calmir958 cómo se siente estar en mi lugar bb... Avísame cuando vayas a declarar otra vez y te acepten. PAYASA”. La gente le dijo que ya deje eso, que pase la página de K4G.