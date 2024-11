Aldo Ranks recordó que ya pasaron 13 años desde su sencillo “Parrandero” y que dejó la fiesta. “Pero últimamente, he estado pensando... ¿será momento de regresar a esa vida de antes? ¿Qué opinan ustedes?”, dijo

Los influencer de Instagram y TikTok, esos que en pandemia no tenían mucho que hacer, han rescatado la tendencia de cocinar para las redes, como si se tratara de profesionales. Lo malo es que algunos matan las recetas tradicionales. ¡Así no!

Los celos no la dejaron continuar

Michelle Simons reveló a Flow La Música que si fue novia de René Velasco, ex Salserín, pero que esa relación no caminó porque no podía soportar a las fans encima del entonces artista. ¡Los celos!