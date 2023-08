Y no hablará más del incidente

Siguiendo con el tema, Brian Lutz hizo un último video para decirle a Mayer que todo lo que dijo está errado y seguirá estando errado; que él si vive de su trabajo, no lo hace para llamar la atención.

“La Licen” Wyznick Ortega denunció a estéticas de supuestas extranjeras que están lucrando en Panamá, promoviendo rellenos de traseros para las mujeres, supuestamente con Vitamina C.

El próximo martes 15 de agosto la Organización Señorita Panamá presentará el proyecto 2023 del Concurso Nacional de la Belleza, en el histórico Central Hotel Panamá, donde aseguró César Anel Rodríguez, director de esta organización, contestarán todas las interrogantes y además, “se firmarán las nuevas alianzas y una gran sorpresa que emocionará a todos”. ¿De qué se trata? Pues no dio más detalles, pero promete cosas buenas.

Casi nos caemos y no nos levantamos cuando vimos a un par de personajes que hablarán del cambio climático en la FIL, la semana que viene, pero no se les ha visto ni recoger un papel en la calle.

La presentadora Amanda Díaz aseguró que el largo de su cabello y hermosura se lo debe a los cortes de cabello que hace justo cuando indica la creencia lunar. No sabe cómo hay gente que no cree.

La panarusa hizo un Reels con sus hijos en el que uno simulaba un amor nuevo y el otro, el ex que llegaba para importunar, pero tuvo que explicar que no le estaba tirando hate a ninguno de sus ex.