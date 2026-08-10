OMPT recibirá pasantes universitarios de China para fortalecer el intercambio internacional

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) incorporará durante los próximos meses a estudiantes universitarios de China en el marco de un programa internacional de pasantías orientado a la formación y al intercambio profesional en áreas vinculadas con el turismo, el periodismo y la comunicación.

La iniciativa permitirá que jóvenes provenientes de prestigiosas universidades chinas participen en experiencias de formación profesional junto a la OMPT. Los estudiantes, de entre 18 y 25 años aproximadamente, cursan carreras de grado y posgrado y cuentan con diferentes perfiles académicos, además de un buen dominio del inglés.

En una primera etapa, las pasantías se desarrollarán principalmente de manera remota, permitiendo a los participantes compatibilizar la experiencia internacional con sus estudios universitarios. También se contempla la posibilidad de desarrollar actividades presenciales en el futuro, de acuerdo con las condiciones y posibilidades de cada programa.

Las pasantías tendrán una duración variable, de entre tres y doce meses, según el perfil de cada estudiante y las necesidades de las actividades previstas. Durante este período, los participantes recibirán capacitación, acompañamiento y orientación para desarrollar competencias profesionales y adquirir experiencia en contextos internacionales.

Entre las áreas de trabajo se encuentran el turismo, el periodismo, la comunicación, la producción de contenidos y la comunicación digital. Uno de los aspectos especialmente valorados será la posibilidad de generar contenidos en chino mandarín e inglés, favoreciendo la comunicación con públicos internacionales y ampliando las posibilidades de intercambio entre China y América Latina.

Como parte del proceso de selección, durante los próximos meses se realizarán entrevistas con los candidatos previamente seleccionados. Las instancias permitirán conocer sus trayectorias académicas, intereses, capacidades y áreas de especialización antes de definir su incorporación a las diferentes propuestas de pasantía.

La llegada de estudiantes chinos representa para la OMPT una oportunidad para profundizar su dimensión internacional y generar nuevos espacios de intercambio académico y profesional. A su vez, para los jóvenes participantes constituye la posibilidad de sumar experiencia en una organización vinculada con el periodismo turístico y conocer de manera directa otras perspectivas sobre la comunicación del turismo.

El programa se desarrolla en el marco de una creciente tendencia hacia la internacionalización de la educación superior, donde las experiencias de formación en organizaciones de otros países se convierten en una herramienta para complementar los conocimientos universitarios y desarrollar competencias interculturales.

Con esta iniciativa, la OMPT continúa ampliando sus vínculos internacionales y promoviendo espacios de formación, intercambio cultural y cooperación profesional entre estudiantes y especialistas de diferentes países.