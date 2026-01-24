Gobierno sirio y kurdos prolongan alto el fuego

El gobierno sirio y las fuerzas kurdas, blanco de una ofensiva del ejército, extendieron el sábado su tregua por 15 días para, según Damasco, respaldar el traslado de detenidos del grupo yihadista Estado Islámico de Siria a Irak.

En un comunicado, el ministerio de Defensa sirio informó que la prolongación del acuerdo era válida desde las 20H00 GMT del sábado, tres horas después de que expirara.

El objetivo es “apoyar la operación estadounidense para el traslado de detenidos” del Estado Islámico (EI) de cárceles kurdas a Irak, explicó.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, confirmaron la extensión, diciendo que se logró “a través de la mediación internacional, mientras el diálogo con Damasco continúa”.

“Nuestras fuerzas afirman su compromiso con el acuerdo y su dedicación a respetarlo, lo que contribuye a la desescalada, la protección de los civiles y la creación de las condiciones necesarias para la estabilidad”, afirmaron en un comunicado.

El alto el fuego fue decretado el martes y en general se ha respetado.

Poco antes de expirar el plazo fijado inicialmente, fuentes de ambos bandos aseguraron a AFP que las dos partes habían acordado prorrogarlo.

El gobierno sirio, decidido a extender su autoridad sobre todo el país, anunció el domingo un acuerdo con los kurdos para integrar sus instituciones civiles y militares en el Estado.

Los kurdos sirios deben presentar un plan para implementar este acuerdo que, de todos modos, asesta un golpe a las esperanzas de autonomía de esta minoría, que logró establecer una zona autónoma en el norte y noreste durante la guerra civil (2011-2024).

Las Fuerzas Democráticas Sirias presentaron una propuesta a Damasco a través del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, indicó a la AFP una fuente kurda.

La oferta incorpora la demanda del gobierno de permitirle controlar los puntos de cruce fronterizos y reclama para los kurdos una parte de los ingresos del petróleo.

Por otro lado, el gobierno sirio liberó el sábado a por lo menos 126 menores de la prisión de Al Aqtan, (norte), controlada ahora por el ejército en virtud de un acuerdo con los kurdos, informó la prensa local.

En imágenes difundidas por la televisión pública se ve a una multitud congregada para recibir a los menores.