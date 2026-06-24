El SENA busca las innovaciones que están transformando el campocolombiano: participe en la Feria de la Ciencia Campesina

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió oficialmente las inscripciones para la Feria de la Ciencia Campesina, un encuentro nacional que busca reconocer, celebrar y visibilizar las innovaciones, tecnologías y conocimientos creados por comunidades campesinas y actores de la economía popular en diferentes regiones del país.

La Feria de la Ciencia Campesina se realizará los días 2, 3 y 4 de julio de 2026 en el Complejo de Salomia, en Cali, y reunirá experiencias que nacen desde las fincas, parcelas y veredas para responder a desafíos relacionados con la producción de alimentos, el acceso al agua, la energía, la vivienda, el cuidado animal y las bebidas tradicionales.

Esta iniciativa hace parte de las estrategias CampeSENA y Full Popular, con las que el SENA fortalece procesos organizativos, impulsa capacidades y reconoce el conocimiento construido desde los territorios.

“La Feria de la Ciencia Campesina es el inicio de una ruta irreversible, como una vitrina para que las y los campesinos puedan mostrar cómo en el campo se crea ciencia”, afirmó Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del SENA.

La Feria estará organizada alrededor de seis soberanías que reconocen las distintas formas de innovación creadas en el campo colombiano.

La soberanía alimentaria reúne tecnologías para la producción y transformación de alimentos; la soberanía energética incluye iniciativas para generar y aprovechar energía de manera autónoma; la soberanía etílica reconoce saberes y procesos para la elaboración de bebidas tradicionales y ancestrales.

Por otro lado, la soberanía del cuidado animal destaca prácticas para el bienestar animal y la producción pecuaria sostenible; la soberanía hídrica visibiliza experiencias comunitarias para el cuidado y acceso al agua; y la soberanía del habitar reúne técnicas y tecnologías para construir y vivir en el campo con materiales y conocimientos locales.

En estos espacios podrán encontrarse experiencias relacionadas con semillas, fermentos, biodigestores, acueductos comunitarios, bioconstrucción, medicinas naturales y muchas otras innovaciones campesinas.

“Esta Feria de la Ciencia Campesina trabaja en torno a seis soberanías, porque cuando el campesinado construye soluciones desde el territorio no solo avanza en viabilizar y mejorar sus condiciones de vida, también avanza en autonomía, en la apropiación del territorio, en el fortalecimiento de sus organizaciones, en la defensa de los bienes comunes y, por supuesto, en la mayor participación y garantía de derechos de sus comunidades”, manifestó Natalia Grajales, directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

Las personas, colectivos y organizaciones interesadas en participar podrán realizar su inscripción hasta el próximo 13 de junio a través de la página web del SENA o mediante el formulario habilitado para la convocatoria.

Fechas clave de la convocatoria:

Inicio de inscripciones: 25 de mayo de 2026

Cierre de inscripciones: 13 de junio de 2026

Publicación de resultados: 18 de junio de 2026

Feria de la Ciencia Campesina: 2, 3 y 4 de julio de 2026

“Es importante reconocer nuestras tecnologías y formas empíricas de cuidar el agua y el ambiente, pero también reconocer esas mil y una formas que tenemos para producir alimento y hacer territorio. Eso es importante para lograr que Colombia siga siendo esa potencia mundial de la vida”, expresó Elda Yaneth Martínez, lideresa campesina.

Para participar, las personas interesadas deberán diligenciar el formulario de inscripción y posteriormente enviar un video de máximo dos minutos donde presenten su experiencia, innovación o tecnología campesina.