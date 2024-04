Bolivia reimpulsa investigación de tres europeos muertos a tiros en 2009

La Fiscalía de Bolivia retomó las investigaciones sobre la muerte a tiros de tres europeos en 2009, lo que provocó la furia del expresidente izquierdista Evo Morales, quien ve en ello móviles políticos del gobierno para perjudicarlo.

La directora de Unidad de la Fiscalía, Elizabeth Viveros, informó en rueda de prensa que se conformó una comisión de fiscales para "proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos" de 2009.

El 16 de abril de 2009, durante el gobierno de Morales, la policía realizó un operativo en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, feudo de la oposición de derecha. Allí abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y el húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro). El operativo se realizó en el Hotel Las Américas, por lo que el caso fue llamado así desde entonces.

El gobierno de Morales aseguró en ese momento que el grupo liderado por Rózsa Flores buscaba formar una guerra secesionista, con el financiamiento de la oligarquía de la rica región de Santa Cruz y adversaria al líder indígena.

La posibilidad de que el caso retome vuelo en la fiscalía fue deslizada por el húngaro Tóásó el pasado fin de semana de manera no oficial, en su cuenta de la red social X.

Morales se indignó ante la noticia y responsabilizó al gobierno de su exaliado político, el mandatario Luis Arce, como el motor de la iniciativa fiscal.

"Yo veo una total desesperación en el gobierno en investigar, que nos investiguen. Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional", afirmó el domingo exgobernante, en una entrevista con una radio local.

Además, Morales aseguró que no estaba ese día en Bolivia, sino en Venezuela, y que quien estaba a cargo era su vicepresidente Alvaro García.

La oposición de derecha acusa a Morales de haber ordenado el operativo policial que terminó con tres extranjeros muertos, en ejecuciones sumarias, y que usó el caso para arrinconar a todos sus adversarios.

Este caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 2022 falló en favor de los sobrevivientes y familiares de las víctimas para que el Estado boliviano asigne una indemnización.

El Procurador General del Estado, César Siles, señaló que sólo la familia del irlandés Dwyer pide unos 3 millones de dólares, y que Bolivia no tiene esas posibilidades.