Trump insiste en destituir a Lisa Cook para echarla del órgano de la Fed que fija los tipos de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado este viernes las amenazas de destitución contra la miembro de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, la cual fue destituida por el mandatario hace casi un año por un supuesto fraude hipotecario.

Según una misiva a la que ha tenido acceso ‘Bloomberg’ , Trump ha fijado el próximo 26 de agosto como plazo límite para que Cook responda a las cuestiones planteadas por el Gobierno estadounidense sobre el contencioso. El texto reconoce que el presidente ya “está considerando cesarla”. No obstante, cabe recordar que el Tribunal Supremo ya autorizó en junio que Cook continuase dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano independiente de la Fed que fija los tipos de interés y al que Trump ha exigido con regularidad que los baje.

La Justicia anuló el primer despido de Cook tras considerar que no se la informó debidamente del mismo ni se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones. En este sentido, el director de personal de la Casa Blanca, Dan Scavino, ha indicado en la carta que “esta será la oportunidad de Cook para responder”.

El abogado de Cook, Abbe Lowell, ha reiterado más tarde que continuarán batallando contra el intento de Trump de cesarla al asegurar que los motivos esgrimidos por la Administración republicana “carecen ahora de fundamento tanto como hace un año”.

“Independientemente de lo que el presidente Trump intente hacer a continuación, hay algo que queda claro a la luz de los hechos y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: no existe motivo válido para destituir a la gobernadora Cook. Al igual que hicimos anteriormente, impugnaremos este último pretexto y defenderemos su cargo y el papel histórico de la Fed”, ha afirmado Lowell en un comunicado.