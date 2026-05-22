Economía

Senado de Paraguay se solidariza con Panamá ante retenciones de barcos con bandera panameña en puertos de China

Senado de Paraguay se solidariza con Panamá ante retenciones de barcos con bandera panameña en puertos de China
Redacción Web
22 de mayo de 2026

El Senado de Paraguay aprobó por mayoría una declaración en respaldo ante las retenciones y demoras que afectan a buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China.

La iniciativa, impulsada por los senadores Eduardo Nakayama y Antonio Barrios, resalta el compromiso con la libertad de navegación, el derecho internacional y un orden global basado en reglas, detalla en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Durante el debate se destacó que cualquier medida de presión u hostigamiento comercial contra Panamá no solo afecta a una potencia marítima mundial y administradora del Canal de Panamá, sino también al libre comercio y a la estabilidad del sistema marítimo internacional, se informó.

Al conocer la iniciativa, la Cancillería panameña agradeció profundamente al pueblo y al Senado de Paraguay por este gesto de amistad, solidaridad y defensa de principios fundamentales del derecho internacional.

“Ese respaldo fortalece los valores de soberanía, neutralidad y respeto al libre tránsito marítimo que unen a las dos naciones y que resultan esenciales para la estabilidad y prosperidad del comercio global”, explicaron.

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