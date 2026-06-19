Sector pesquero solicita suspender temporalmente Mesa Técnica de Pesca y Acuicultura

El sector pesquero y acuícola nacional solicitó la suspensión temporal de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura tras expresar su preocupación por la incorporación de nuevos participantes sin consulta previa a los integrantes del organismo.

Según un comunicado, la decisión fue informada durante una sesión reciente, lo que generó inquietud entre los miembros al considerar que se aparta de los acuerdos y procedimientos establecidos para el funcionamiento de la mesa.

El sector señaló que cualquier modificación relacionada con la composición o funcionamiento de este espacio debe ser analizada y consensuada por sus integrantes, garantizando la transparencia y el respeto a las normas acordadas.

Además, solicitó una reunión urgente con las autoridades de las instituciones involucradas para aclarar el alcance de la medida, definir la composición de la mesa y asegurar la continuidad del proceso bajo principios de consenso y transparencia.

Los representantes del sector reiteraron su disposición al diálogo y aseguraron que retomarán su participación una vez se restablezcan las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la instancia.