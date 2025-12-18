Se iniciará la construcción de 100 puentes zarzos en la comarca con fondos de la mina, anunció Mulino

En el verano próximo, se dará inició a la primera fase del Plan Nacional de 100 puentes zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé, anunció el presidente José Raúl Mulino este jueves, 18 de diciembre en conferencia de prensa.

“El Ministerio de Obras Públicas iniciará la construcción de los primeros 50 puentes peatonales en comunidades vulnerables de la comarca”, manifestó el mandatario.

Mulino destacó que “estos puentes zarzos serán financiados con los dineros pagados por la mina recientemente, a nuestro país”.

Por otro lado, anunció que, “la próxima semana se inaugurarán tres nuevas escuelas en esta comarca como parte de la trasformación de las escuelas ranchos en modernas infraestructuras”.

“Este año se han culminado 45 escuelas a nivel nacional”, añadió el mandatario.