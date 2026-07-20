$!Respaldan que el Estado adquiera el 100% de las acciones de Petroterminal

Economistas y empresarios respaldan la decisión del gobierno de iniciar el proceso para que el Estado adquiera la totalidad de la participación privada en Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP). “Una vez concluida la transacción, la República de Panamá será propietaria del 100 % de PTP, consolidando el control nacional sobre una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país y una plataforma clave para el desarrollo logístico y energético de Panamá”, detalló el gobierno. El mecanismo financiero previsto permitirá que la adquisición sea pagada con los ingresos y flujos generados por la propia empresa.

El expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Alberto López Tom, dijo que “Petroterminal de Panamá constituye uno de los mejores ejemplos de cómo una alianza entre el Estado y la empresa privada puede generar valor sostenible para el país. Durante varias décadas esta sociedad ha demostrado que es posible combinar inversión privada, visión de largo plazo y participación estatal en un modelo que ha producido importantes beneficios económicos para Panamá, preservando siempre los intereses nacionales”.

Afirmó que “si el gobierno ha decidido adquirir las acciones remanentes, en ejercicio de su potestad contractual, es crucial que se haga en estricto apego a los mecanismos contractuales acordados y se mantenga el modelo administrativo que ha hecho de Petroterminal un caso de éxito, sin politizar la empresa”.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “la adquisición puede representar una oportunidad importante para Panamá, al consolidar bajo propiedad del Estado una infraestructura estratégica para el desarrollo logístico del país. Además, que la operación se financie con los propios flujos de la empresa reduce la presión sobre las finanzas públicas y permite preservar recursos para otras prioridades”.

El economista Luis Morán, manifestó que “es una noticia importante y positiva, se deben conocer los planes, proyecciones y estrategia nacional a nivel país con respecto a este importante activo logístico, que puede dinamizar la economía local, de Bocas y Chiriquí, y contribuir a ese desarrollo nacional y generación de empleo, que necesita urgentemente el país”. Además es un “buen momento para alinear objetivos logísticos, tanto a nivel provincial como nacional. Petroterminal es clave, necesitamos planes logísticos a largo plazo y generar más empleos directos y formales en ese importante sector del país”.