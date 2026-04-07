Removerán material de la mina de cobre

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, indicó ayer que la entidad emitirá una resolución que permitirá la remoción y procesamiento del material rocoso que está en la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón. Esta decisión obedece a la recomendación realizada por el ministerio de Ambiente de remover el material “para evitar riesgos de drenaje ácido”.

Moltó explicó que la resolución permitirá a la empresa remover el material para poderlo sacar del país.

El titular MICI, dijo que “este material no tiene la misma calidad que el anterior, este es uno denominado stockpile y está ahí. Después de haber hecho las auditorías y a solicitud del Ministerio de Ambiente y por el riesgo que puede causar, el señor presidente nos dio la instrucción de que hiciéramos todas las gestiones legales para esto. Estamos terminado y entre hoy y mañana (el documento), desde el Ministerio debemos estar generando la Resolución para autorizar a la compañía”.