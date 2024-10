¿Qué pasa si la Asamblea no aprueba el Presupuesto 2025?

Si la Asamblea Nacional decide no aprobar el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2025 presentado por el Ejecutivo, que asciende a $26,835.2 millones, “debe empezar a regir el de este año 2024”, explicaron especialistas.

También detallaron que si los diputados deciden sencillamente no votar (ni aprobarlo, ni rechazarlo) entra en vigencia el proyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo de Gabinete, tal como lo establece la Ley.

Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados indicó que si los diputados deciden no aprobar el proyecto “se usará Presupuesto del año inmediatamente anterior”, según lo establecido en la Constitución de la República.

El economista Raúl Moreira dijo que “no hay manera que empiece una año fiscal sin contar con un presupuesto”. Afirmó que “si la Asamblea lo rechaza y no hay otra propuesta empieza a regir el de este año. No me preocupa que no se apruebe antes de fin de mes cuando termina el periodo de sesiones, ya que en los últimos años se ha discutido y aprobado en sesiones extraordinarias”.

El Artículo 273 de la Constitución de la República de Panamá señala que “Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto Presupuesto rechazado respecto del Servicio de la Deuda Pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley”.

El Artículo 272 de la carta magna también indica que “Si el Proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Organo Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete”.

Los diputados, alcaldes y representantes rechazan los recortes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los fondos de descentralización, ya que aseguran es un retroceso para el desarrollo de sus gestiones, por lo que solicitan que este sea revisado.

Ayer la Comisión de Presupuesto de la Asamblea solicitó, por segunda ocasión, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se revise el Proyecto de Ley 143, que dicta el Presupuesto General del Estado para el año 2025.

El proyecto de Presupuesto que asciende a $26,835.2 millones, fue llevado al Pleno de la Asamblea tras su aprobación por el Consejo de Gabinete, luego de un ajuste en los recursos que resultó en un aumento de $751.2 millones respecto al proyecto anterior, que contemplaba $26,084 millones.