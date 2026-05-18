Programa Padrino Empresario migra a pagos electrónicos

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó por primera vez el pago digital de becas del programa Padrino Empresario a 216 estudiantes en todo el país, por un total de B/. 25,160.42, mediante la Billetera Electrónica Nacional (BEN) en alianza con el Banco Nacional de Panamá, informaron de la entidad.

En un comunicado destacaron que el cambio representa un hito al sustituir la emisión de cheques por pagos electrónicos, haciendo el proceso más rápido, seguro y eficiente.

El coordinador del programa, Roberto Amo, explicó que “por décadas los estudiantes recibían sus pagos mediante cheques, lo que generaba demoras”.

Agregó que “con esta modernización los desembolsos llegan de forma más ágil a los beneficiarios”.

En 23 meses de gestión, el programa ha beneficiado a 873 estudiantes con pasantías laborales y ha desembolsado $1, 200,930 en becas. En sus 39 años de trayectoria, más de 30,000 adolescentes han sido favorecidos, con una inversión acumulada superior a B/. 15 millones, según datos del MIDES.