Producción de limón aumentó un 31.6%

Y.CALLES | La producción nacional de limón alcanzó los 123,109.1 quintales anuales, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El incremento representa un aumento del 31.6% en comparación con los dos años anteriores, equivalente a 28,608 quintales adicionales, de acuerdo a los datos del ciclo agrícola 2024-2025.

El cultivo se sostiene con la labor de 121 productores y abarca 188 hectáreas en todo el país. Chiriquí lidera el rubro con el 80% de la producción nacional, seguido por Coclé con 9% y Colón con 6%, además de aportes de otras provincias.

El crecimiento refleja una mayor actividad en las áreas productoras y un fortalecimiento del rubro dentro del sector agropecuario nacional.

El MIDA aseguró que “la producción de cítrico es una actividad importante en la economía del país, este año se estimó en 5.3 millones de balboas como impacto económico en los requerimientos de bienes y servicios agropecuarios contenidos en el costo de producción”.