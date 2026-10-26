Producción de caña industrial alcanzó los 39,949,776 quintales

Y.Calles | La producción de caña industrial en el periodo agrícola 2025-2026 alcanzó los 39,949,776 quintales, con un incremento de 1.2% respecto al año anterior, equivalente a 21,081 toneladas, impulsado por mejores rendimientos, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Por provincia, Coclé lideró con 17,843,639 quintales, seguido de Veraguas con 8,007,876.8 quintales, Herrera con 7,392,000 quintales y Chiriquí con 6,706,260.2 quintales. En total participaron 269 productores, 21 menos que el año pasado, lo que representa una disminución de 7.2% en la participación. La superficie sembrada también se redujo 4.5%.

En Panamá operan cinco ingenios: cuatro dedicados a la producción de azúcar —dos en Coclé, uno en Veraguas y uno en Alanje, Chiriquí— y uno en Pesé, Herrera, para la producción de licores y alcohol industrial.

La actividad mantiene un alto impacto económico. En los últimos cinco años ha generado 234.2 millones de balboas en bienes y servicios agropecuarios. Solo este año, el impacto fue de 84.7 millones de balboas por la siembra de 22,593 hectáreas, según el costo de producción, con un crecimiento de 63.7% en el periodo.