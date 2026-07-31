$!Presupuesto 2027 contempla B/.12,564 millones para inversión

El proyecto de Presupuesto General del Estado parala vigencia fiscal 2027 que asciende a B/.35,111.7 millones, contempla B/.12,564 millones para inversión y B/.22,547 millones para funcionamiento.

El gobierno detalló que lo destinado a inversiones estará dirigido a proyectos que tienen que ver con agua, viviendas, carreteras, transporte, salud, educación, cultura y deportes. Mientras que los fondos considerados para funcionamiento serán para salarios, servicios básicos, administración del Estado y transferencias.

Dentro de funcionamiento, el proyecto incluye B/.3,400 millones para subsidios y programas de apoyo económico. De esa cifra, B/.1,496 millones corresponden a aportes del Gobierno Central a la Caja de Seguro Social, con B/.1,044 millones dirigidos al Fondo Único Solidario.

El otro componente fuerte es la deuda. El Servicio de la Deuda Pública para 2027 es de B/.5,496.1 millones, B/.2,442.7 millones menos que en 2026. La caída de 30.8% responde al calendario de vencimientos.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Alberto López Tom, señaló que “si bien el presupuesto de inversión representa aproximadamente el 35% del gasto total, el mismo supera los niveles de inversión registrados en los últimos años, lo cual es positivo para reactivar la economía”.

López añadió que “el gasto de funcionamiento, que ronda entre el 60% y el 62%, continúa absorbiendo una proporción significativa de los recursos públicos. Dentro de este rubro destaca el creciente peso del servicio de la deuda, particularmente del pago de intereses, lo que limita el margen fiscal para destinar mayores recursos a inversión y desarrollo de infraestructura. Desde una perspectiva de sostenibilidad fiscal, este no es un escenario óptimo, ya que una parte importante de los recursos se destina al pago de intereses, en lugar de reducir el saldo de la deuda”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, indicó que “en una primera lectura, es positivo que el proyecto de presupuesto procure garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mantener la inversión pública, dos elementos importantes para sostener la actividad económica y atender las necesidades de la población”.