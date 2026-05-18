Presidente Mulino se reúne con el Canciller de Singapur Vivian Balakrishnan

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas al canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, con quien conversó sobre “el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países que comparten una posición importante en el comercio marítimo internacional”.

Según el reporte oficial, Mulino y Balakrishnan coincidieron en la relevancia que cobran actualmente la navegación libre y el respeto al Estado de derecho como principios universales.

Se detalló que el canciller de Singapur también mostró interés en el éxito del Canal de Panamá con su ampliación, y los proyectos futuros como los megapuertos de Corozal y Telfer.

Durante el encuentro, Balakrishnan invitó al presidente Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año para estrechar las relaciones bilaterales. Por su parte, la delegación panameña extendió una invitación para que Singapur participe en el Foro Nacional de Competitividad, que se celebrará en septiembre.

Mulino y Balakrishnan acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, principalmente en ciberseguridad, el desarrollo de semiconductores e inteligencia artificial.

Balakrishnan estuvo acompañado del ministro de Estado para Asuntos Sociales y Desarrollo Familiar, Zhulkarnain BinAbdul Rahim, y la embajadora para Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Tan Hui Ching Rena.

Por parte del presidente Mulino, participaron el canciller, Javier Martínez Acha: el ministro de Economía, Felipe Chapman; el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.