El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó este lunes 16 de noviembre el inicio de conversaciones formales con la empresa Minera Panamá para explorar un posible acuerdo sobre la reapertura de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, bajo condiciones que garanticen beneficios económicos para el país, protección ambiental y respeto a la soberanía nacional.

“Con ese fin, para tener opinión formada, ordené al Ministerio de Ambiente hacer una auditoría integral realizada por una firma independiente de primer nivel para conocer el estado real de la mina, verificar el cumplimiento de sus obligaciones y evaluar sus riesgos ambientales”, explicó el mandatario en un mensaje dirigido al país.

Mulino indicó que el análisis contempló dos escenarios: mantener la mina cerrada, con el riesgo de reactivar los arbitrajes internacionales y asumir posibles indemnizaciones millonarias, o trabajar en un plan de apertura con exigencias ambientales y un cierre definitivo financiado por la empresa.

“El otro camino es trabajar en un plan de apertura que genere empleos y verdadera riqueza para el país, bajo estrictas exigencias ambientales y que elimine los arbitrajes internacionales”, manifestó.

El presidente fue enfático en que cualquier eventual reactivación deberá contemplar el cierre definitivo de la operación. “Este cierre definitivo no será negociable y tampoco tendrá opción a la prórroga”, advirtió.

Para orientar las negociaciones, Mulino estableció cinco condiciones: que los minerales del subsuelo pertenezcan a Panamá, que el país obtenga el máximo beneficio económico, que se respete la soberanía nacional, que exista protección ambiental con controles verificables y que se cumplan la Constitución y las leyes.

Sobre la soberanía, sostuvo que “ninguna empresa puede decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo de nuestra nación”.

El mandatario designó un equipo interministerial encabezado por el ministro Julio Moltó para iniciar las reuniones con Minera Panamá. Entre los objetivos planteados están generar miles de empleos exclusivamente para panameños, garantizar el control y registro de los materiales extraídos, exigir el uso responsable del agua y establecer un plan de cierre que incluya reforestación y prevención de daños ambientales.

Mulino también condicionó cualquier acuerdo a la finalización de los procesos arbitrales contra Panamá y aclaró que el anuncio no representa una decisión de reapertura de la mina.

“Lo que hoy iniciamos es un proceso serio y abierto, que cumplirá con la normativa vigente, que escuchará a la ciudadanía, promoverá su participación y pondrá a disposición del público toda la información como manda la ley”, expresó.

El presidente adelantó que se abrirán espacios para recibir observaciones de la ciudadanía, especialmente de las comunidades cercanas al proyecto, conforme al Acuerdo de Escazú.

“Es fundamental entender que no se trata de una concesión. Si se alcanza un acuerdo, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará, con pleno cumplimiento de la Constitución y de todos los requisitos legales de Panamá”, puntualizó.