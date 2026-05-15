Periodo de pruebas de la Línea 3 del Metro será hasta 2028

Y.Calles | El periodo de pruebas de los trenes, subsistemas instalados en las estaciones y el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá, se extenderá hasta octubre de 2028, así lo confirmó la entidad.

Detallaron que las pruebas de material rodante se realizan de manera progresiva, iniciando con las primeras verificaciones de circulación, pasando por la validación del correcto funcionamiento de cada subsistema del tren, para cada uno de los 26 trenes de la flota, para luego proceder con las pruebas de interfaces entre los trenes y los sistemas de señalización y telecomunicaciones, terminado con las pruebas de integración de todos los sistemas, con circulaciones de trenes en toda la línea, incluyendo el tramo soterrado.

Este es un proceso complejo y detallado, que abarcará hasta octubre del 2028, con miras a garantizar las condiciones de seguridad y confort que se requieren para la operación con pasajeros.

Afirmaron que durante todo el periodo de pruebas, se estarán realizando también tareas de mantenimiento para garantizar que los trenes estarán en óptimas condiciones previo al inicio de operaciones.

El Metro de Panamá explicó que “además de las pruebas que involucran movimiento de trenes, para garantizar la condiciones de seguridad y confort requeridas para el servicio comercial con pasajeros, se tienen todas las pruebas de los subsistemas instalados en las estaciones y el tramo soterrado, que también forman parte de las condiciones de seguridad para recibir a los usuarios de la línea, y todo ese proceso se estará realizando hasta el último trimestre del 2028, fecha prevista para la apertura al público”.