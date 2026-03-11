Panamá adjudica más de USD 240 millones en subasta de Letras del Tesoro 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la República de Panamá adjudicó USD 240.9 millones en la segunda subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, compuesta por USD 240.2 millones en ofertas de primera vuelta, USD 750 mil en segunda vuelta.

Según la entidad, este resultado refleja el sólido apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país.

En un comunicado, el MEF explicó que “el precio de corte se ubicó en 95.76%, superior al registrado en la subasta de febrero 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347%, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos respecto a la subasta anterior. Este comportamiento confirma la tendencia de reducción de tasas en el mercado local de deuda pública”.

La subasta contó con un monto indicativo inicial de USD 50 millones y recibió ofertas por USD 366.9 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado, evidenciando la profundidad, liquidez y dinamismo del mercado de capitales local, indicó el MEF.

En total se recibieron 46 ofertas competitivas por USD 181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por USD 185.2 millones, destacando la participación activa de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de Letras del Tesoro.

El MEF detalló que “el resultado de esta colocación se dio en un contexto de condiciones financieras internacionales mixtas. En comparación con la subasta de febrero de 2026, la tasa SOFR a 12 meses aumentó 4 puntos básicos y el UST Bill de referencia subió 7 puntos básicos, mientras que el indicador de riesgo país EMBIG se redujo en 8 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de riesgo hacia la economía panameña”.

“Esta evolución fortalece la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientada a reducir progresivamente la brecha entre las tasas del mercado internacional y el mercado local, promoviendo mayor desarrollo y profundidad del mercado doméstico de deuda pública”, destacó el MEF.

La colocación de esta segunda subasta del año, con una sobresuscripción superior a siete veces y condiciones financieras más favorables que en el mes anterior, “demuestra la evolución positiva del mercado de capitales panameño”, dijo el MEF.

El MEF agradeció la participación activa de los Creadores de Mercado y reconoce el respaldo continuo de los inversionistas locales e institucionales. Esta operación reafirma el compromiso del país con una gestión de deuda transparente, eficiente y responsable, optimizando los costos financieros mientras se mantiene la estabilidad fiscal que impulsa el desarrollo económico sostenible de la nación.