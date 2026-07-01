Nissim Antebi, electo presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón

La Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón eligió a Nissim Antebi como nuevo presidente del gremio para el periodo 2026-2028.

Antebi aseguró que su gestión estará basada en cinco líneas de acción orientadas a fortalecer la competitividad de la Zona Libre, ampliar la base de usuarios y reforzar su posicionamiento internacional.

El presidente electo señaló que la nueva administración trabajará en la continuidad de los programas en ejecución, la atracción de más empresas y la coordinación con las autoridades nacionales para impulsar proyectos que impacten directamente la operación de los usuarios.

“Asumimos esta responsabilidad con la determinación de impulsar el desarrollo del sector, atraer nuevas compañías y proyectar al mundo el verdadero valor de la Zona Libre de Colón” , afirmó Antebi.

Agregó además que la prioridad será garantizar que cada usuario sienta el respaldo del gremio y que exista una agenda conjunta con el gobierno para avanzar en iniciativas que fortalezcan la competitividad del área.

El plan anunciado incluye el seguimiento a los proyectos desarrollados en los últimos dos años, el fortalecimiento de los servicios al empresariado, la articulación con entidades estatales vinculadas al régimen de zonas francas y un esfuerzo de reposicionamiento internacional que busca comunicar con datos las ventajas fiscales y operativas de la Zona Libre, además de corregir percepciones erróneas en mercados estratégicos.

Antebi también informó que trabajará con la administración de la Zona Libre en la ejecución de proyectos prioritarios, entre ellos el plan de abastecimiento de agua para reducir costos de pólizas de seguro, el aprovechamiento de los incentivos establecidos en la ley y mejoras en la experiencia de los compradores internacionales.