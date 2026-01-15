Mulino viajará a Paraguay y Suiza a cumplir con una agenda de temas económicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en los próximos días viajará a Paraguay y Costa Rica para participar en encuentros de alto nivel.Mañana, viernes 16 de enero, partirá hacia Paraguay a la reunión del Mercosur con la Unión Europea, 'donde se firmará el acuerdo de libre comercio con la UE', explicó el gobernante.En tanto, el domingo 18 de enero saldrá para Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y 'a atender una gran cantidad de reuniones con presidentes y empresarios a nivel mundial para tratar temas de logística, marítimos y puertos de la República de Panamá', informó Mulino.