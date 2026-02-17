Mulino responde a la UE y anuncia restricción a empresas europeas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este martes 17 de febrero, a través de su cuenta en X, luego de que la Unión Europea publicara este lunes la actualización de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la cual Panamá se mantiene incluida.

Ante esta decisión, el mandatario señaló que el Gobierno ya anticipaba que el país no sería excluido en esta revisión y que, por ello, se preparan para la evaluación prevista en octubre.

No obstante, anunció una medida en respuesta a la permanencia de Panamá en el listado. “Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, expresó Mulino.