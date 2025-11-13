Mulino destaca aumento en recaudaciones en el impuesto del ITBMS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a las recaudaciones durante su conferencia de prensa de los días jueves, hoy en la mañana.

“Los ingresos del ITBMS [Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios], o sea el 7% que pagamos todos, han aumentado, de un promedio mensual de 69 millones de dólares a 93 millones de dólares en octubre. Eso significa que hay mucho más gasto de todos nosotros pagando el impuesto del 7% e implica dinamización económica, aunque algunos no la quieran ver”, recalcó Mulino.

En ese sentido, el mandatario indicó que la ‘Lotería Fiscal’, con solo anunciarla hizo crecer sostenidamente todo el proceso de facturación que refleja el 7%, “pasó de 40 mil facturas, en el primer sorteo, a superar un millón en este último sorteo”.

Mulino pidió a la población “pedir la factura”, que genera la oportunidad de ganar un premio, pues la participación de todos es importante y “ayuda al resto de los panameños que dependen de que nuestros impuestos suban para poder hacer todas estas cosas que estamos inaugurando: obras, servicios, salud, transporte, educación, apoyo a emprendedores y mucho más, que sale de ese y de otros impuestos”.