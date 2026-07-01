Mulino anuncia el programa nacional “Panamá pa ti”, ley de incentivos turísticos y evalúa el futuro de la mina de cobre

En el marco de su discurso a la Nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció un giro estratégico en las prioridades de su gestión, asegurando de forma contundente: “A partir de hoy verán a un presidente más enfocado en generar empleo”.

Para cumplir con este objetivo, el mandatario presentó el lanzamiento del programa nacional “Panamá pa ti”, una iniciativa integral diseñada para priorizar las necesidades urgentes de la población en materia de empleo, salud, canasta básica y acceso al agua.

Como parte de los motores de reactivación económica, el gobernante adelantó una nueva estrategia para el sector turismo: “Con la ley de incentivos turísticos que presentaremos para consideración de este hemiciclo, el Estado enviará una señal clara de confianza a quienes quieran invertir y generar empleo en Panamá”.

Detalló además que, para que estas oportunidades se materialicen, pondrán en marcha junto al Mitradel, el Inadeh y la ATP un programa nacional de formación con prácticas remuneradas, diseñado según las necesidades específicas de cada región del país.

El jefe de Estado abordó la compleja realidad financiera que enfrentó al asumir el poder, reconociendo que “no hace falta profundizar que la realidad económica del país era mucho más compleja de lo que imaginamos”.

Según el mandatario, la situación iba más allá de las cifras: “Encontramos mucho más que un problema fiscal, recibimos un estado desordenado e instituciones que habían perdido la capacidad de ejecución”.

Ante este escenario, respaldó la hoja de ruta ejecutada junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman: “Llamé al ministro Felipe Chapman y le dije cuál era mi plan. Él lo entendió clarito y no se ha desviado de ese camino, y me dijo que eso, en términos económicos, era un ajuste progresivo con un fuerte gradualismo de responsabilidad económica con sentido social”.

Mulino enfatizó que la recuperación y el bienestar dependen directamente de la estabilidad internacional. “Panamá vive de su confianza, seamos claros en eso. De ella dependen la inversión, el crédito, el comercio, la logística y el turismo, entre otros, también el empleo y el bienestar de los panameños. Y es sabido que cuando el buen nombre desaparece hasta ahí llegamos, se frena todo”, advirtió de forma categórica.

Uno de los puntos más esperados de su informe fue el abordaje del tema minero. Al respecto, el gobernante reveló que “el informe (de la mina de cobre) está siendo analizado y estudiado por un equipo de Gobierno, que encabeza el ministro Julio Moltó, acompañado de los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, quienes darán las conclusiones desde cada una de las áreas de ese informe”.

El mandatario aseguró firmemente que “seré el primero en anunciar al país la decisión que se tome con esa mina”, al tiempo que defendió la necesidad de un debate técnico y despolitizado sobre el futuro del proyecto: “Creo fielmente que todo lo que se realice debe basarse en información comprobable y válida. Las posturas del sí porque sí y del no porque no intentan evadir argumentación lógica y razones para tomar decisiones que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país cuando corresponda hacerlo”.

En el plano político y legislativo, Mulino envió un mensaje de unidad y madurez democrática al reconocer públicamente el consenso logrado en la Asamblea Nacional para la aprobación del proyecto de ley de Sustancia Económica.

El presidente extendió una felicitación especial a la Comisión de Asuntos Económicos y a su presidente, el diputado independiente Eduardo Gaitán: “Todos sabemos que mantiene posiciones políticas distintas a las del gobierno y eso no le impidió conducir el debate de manera profesional, seria y ecuánime. Usted, la comisión y los diputados presentes reciban mi felicitación y reconocimiento”.

Para concluir, el mandatario reafirmó el valor del diálogo constructivo entre fuerzas políticas contrarias señalando que “es justo reconocer y agradecer cuando las diferencias son capaces de convertirse en acuerdos en beneficio de Panamá”.