Mitradel registra aumento de contratos laborales en el primer trimestre de 2026

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 84,067 contratos laborales, lo que representa un incremento en comparación con los 67,144 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos de la Dirección de Trabajo, esta variación implica un aumento de 16,923 contratos entre ambos periodos, en medio de la dinámica del mercado laboral en el país.

En cuanto a los contratos indefinidos, se reportaron 18,598 durante los primeros tres meses de 2026, frente a los 16,737 registrados en igual periodo del año anterior. Por su parte, los contratos por obra determinada sumaron 19,144, en comparación con 14,803 en 2025.

Según la entidad, “un total de 84,067 contratos fueron registrados durante el primer trimestre de 2026, en comparación con los 67,144 del mismo periodo en 2025”.

El informe añade que “esta variación representa un aumento de 16,923 contratos, reflejando una evolución gradual en la dinámica del mercado laboral”.

Asimismo, se señala que “estos resultados evidencian un comportamiento positivo en la generación de empleo formal”, en referencia a los registros obtenidos durante el periodo analizado.