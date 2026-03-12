MIDA captura 51 murciélagos en Los Santos para prevenir la rabia silvestre

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) realizó jornadas de captura y control de murciélagos hematófagos en el corregimiento de Villa Lourdes, Los Santos, Panamá y en el sector de La Pintada de Tonosí, Los Santos, Panamá, como parte de las acciones permanentes de vigilancia epidemiológica y prevención de la rabia silvestre.

Conforme al reporte, durante las jornadas fueron capturados 51 murciélagos de la especie Desmodus rotundus, conocidos comúnmente como murciélagos vampiros. De acuerdo con la entidad, los ejemplares fueron tratados siguiendo los protocolos de control poblacional y posteriormente liberados, con el objetivo de disminuir la propagación dentro de las colonias y reducir el riesgo de transmisión de rabia al ganado de la región.

Las labores fueron lideradas por el médico veterinario Erasto Castillero, con el apoyo de la médico veterinaria interna Almendra Crovari y la estudiante Gabriela Matos, quienes ejecutaron las jornadas en coordinación con productores del área.

El MIDA informó que, a través de su Dirección Nacional de Salud Animal, estas actividades se desarrollan durante todo el año en distintos puntos de la provincia y del país, con el fin de “fortalecer la vigilancia epidemiológica, la protección de la salud animal y la salud pública, así como el bienestar del sector ganadero y la producción pecuaria”.

La institución recomendó reportar cualquier animal con síntomas nerviosos, caído, sospechoso o encontrado muerto a través del número celular o WhatsApp 6550-8486, mediante la plataforma Alerta Animal o directamente en las agencias del MIDA a nivel nacional.