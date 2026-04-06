MiAmbiente: Urge remover y procesar material rocoso de la mina para evitar riesgos de drenaje

La firma de auditoría internacional SGS Panama Control Services Inc., responsable de la Auditoría Integral del Proyecto Mina Cobre Panamá, presentó el Informe Mensual No. 5, que registra un avance de 88.84% en el proceso de evaluación técnica, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Entre los hallazgos principales, se detectó material de mediana y baja ley expuesto a condiciones climáticas sin procesamiento. Debido a su contenido metálico y a la presencia de minerales sulfurosos, existe riesgo de generación de drenaje ácido de roca (DAR).

En este contexto, MiAmbiente ha indicado la necesidad de proceder con la remoción y el procesamiento de este material, incorporando medidas técnicas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS).

La auditoría se desarrolla bajo criterios de trazabilidad, transparencia e independencia técnica, siguiendo la metodología establecida y los principios de rigurosidad y objetividad que caracterizan este tipo de evaluaciones, destacó la entidad.

El informe detalla el estado actual del proceso, incluyendo la gestión, alcance, enfoque metodológico y avances en el diagnóstico y análisis por componentes.