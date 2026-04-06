Economía

MiAmbiente: Urge remover y procesar material rocoso de la mina para evitar riesgos de drenaje

El quinto informe publicado, confirma que la Auditoría Integral avanza de manera progresiva, sistemática y técnicamente sustentada, consolidando bases sólidas para las siguientes fases del proceso y la generación de información

MiAmbiente: Urge remover y procesar material rocoso de la mina para evitar riesgos de drenaje
Cobre Panamá | Vista de la planta y el área de almacenamiento.
MiAmbiente: Urge remover y procesar material rocoso de la mina para evitar riesgos de drenaje
MiAmbiente | Realizan recorrido para inspeccionar el proyecto.
MiAmbiente: Urge remover y procesar material rocoso de la mina para evitar riesgos de drenaje
Cobre Panamá | Imagen referencia del material rocoso.
Redacción
06 de abril de 2026

La firma de auditoría internacional SGS Panama Control Services Inc., responsable de la Auditoría Integral del Proyecto Mina Cobre Panamá, presentó el Informe Mensual No. 5, que registra un avance de 88.84% en el proceso de evaluación técnica, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Entre los hallazgos principales, se detectó material de mediana y baja ley expuesto a condiciones climáticas sin procesamiento. Debido a su contenido metálico y a la presencia de minerales sulfurosos, existe riesgo de generación de drenaje ácido de roca (DAR).

En este contexto, MiAmbiente ha indicado la necesidad de proceder con la remoción y el procesamiento de este material, incorporando medidas técnicas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS).

La auditoría se desarrolla bajo criterios de trazabilidad, transparencia e independencia técnica, siguiendo la metodología establecida y los principios de rigurosidad y objetividad que caracterizan este tipo de evaluaciones, destacó la entidad.

El informe detalla el estado actual del proceso, incluyendo la gestión, alcance, enfoque metodológico y avances en el diagnóstico y análisis por componentes.

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