Más de un millón de personas buscan una oportunidad laboral

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) recalcó la urgente necesidad de generar empleo para más de un millón de personas que buscan una oportunidad laboral en el país.

El presidente de la CCIAP, Juan Arias, destacó que la reactivación de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, es una de las soluciones clave para reactivar la economía y fortalecer la estabilidad de las familias panameñas.

Arias reiteró la necesidad de reactivar la mina de cobre. “La mina representaba compras anuales de entre 800 millones y mil millones de dólares a proveedores y empresas locales. “La mina puede ser un catalizador no solamente de empleo, sino de circulante”, afirmó Arias.

“Esta no es una estadística más, es el reflejo de una presión social que se siente en cada hogar del país”, afirmó Arias. El empresario considera que “la prioridad nacional es indiscutible: Panamá necesita reactivar su motor económico y generar plazas de empleo formal, porque sin trabajo no hay paz ni estabilidad para las familias panameñas”.

Según Arias, a pesar del panorama actual, las proyecciones no son del todo sombrías. Se estima que la economía panameña crecerá un 4% este año, con una tendencia de entre el 4% y 5% para los años venideros.

La ciudadanía panameña espera respuestas concretas. No se trata de discursos políticos ni de promesas a largo plazo; se trata de la capacidad de pagar la comida, la luz y la educación de los hijos. Cada día que el país pasa sin decisiones concretas, es un día que se le resta a ese millón de panameños que espera una respuesta.