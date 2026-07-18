Más de 400 empresarios participarán en cumbre de liderazgo

Panamá será el escenario de la V Cumbre Internacional de Liderazgo, que se realizará el próximo 10 de septiembre en el Panama Convention Center y reunirá a más de 400 empresarios, ejecutivos y tomadores de decisiones de América Latina.

El evento, organizado por Greatness Center, contará con la participación de los expertos internacionales Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine, quienes abordarán temas relacionados con el liderazgo, la inteligencia artificial, la gestión de la disrupción y el desarrollo del talento humano.

La agenda buscará ofrecer herramientas para que las organizaciones enfrenten los cambios que vive el entorno empresarial y aprovechen las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica sin perder el enfoque en las personas.

José Gabriel "Pepe" Miralles, fundador y CEO de Greatness Center, señaló que las empresas de la región necesitan líderes capaces de tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos y destacó que Panamá se consolida como un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos que fortalezcan la competitividad empresarial.

La cumbre también refuerza el posicionamiento del país como sede de eventos de alcance regional, gracias a su conectividad y ubicación estratégica.