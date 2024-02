Los desafíos de la economía hay que enfrentarlos, Quevedo

El nuevo gobierno enfrentará enormes desafíos para generar plazas de empleos, generar confianza y atraer inversión, de acuerdo a un análisis del experto en inserción laboral, René Quevedo.

Entre los retos que enumeró el especialista está “generar empleo formal, inyectar liquidez al sector productivo para generar empleo, sanear las finanzas públicas, eliminar burocracia y tramitología innecesaria, reducir el tamaño del Estado, racionalizar exoneraciones y subsidios y atraer inversiones”.

Por lo que afirmó que “generar confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Sin confianza no habrá inversiones y sin inversiones no habrá contrataciones. Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza”.

Explicó que “2 de cada 3 empleos del sector privado son informales y empleados en empresas con menos de 10 trabajadores. Los pequeños empresarios, formales e informales, son la columna vertebral del empleo en Panamá. El fortalecimiento de la estructura laboral de las MIPYMES dependerá de la sostenibilidad de la demanda que genera sus ingresos. Esto será clave para la creación de confianza en sus perspectivas de negocio y la generación de empleos formales. Este proceso debemos apoyarlo con financiamiento focalizado y acompañamiento técnico”.

Detalló que “1 da cada 3 trabajadores en el país es un agricultor o labora en el Comercio”. Por lo que “es imperativo que a esos sectores les vaya bien”.

Identificó otros sectores potenciales para acelerar el desarrollo del país. Como “son el turismo y la logística, pero tienen altos niveles de informalidad (62% y 61%, respectivamente), por lo que debe mejorarse la confianza para la inversión en esos sectores”.

Reconoció que “Una tendencia importante es el aumento de la generación de empleos en áreas relacionadas a la tecnología, lo cual, igualmente, requerirá transmitir confianza de que invertir en esas áreas es buen negocio”.