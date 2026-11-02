Ley del Presupuesto General del Estado 2027 es sancionada por B/.35,111.75 millones

La Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.75 millones, fue sancionada este lunes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, luego de su aprobación en tercer debate por la Asamblea Nacional la semana pasada.

El presupuesto contempla una asignación de B/.12,839.7 millones para inversión pública, equivalente al 36.6% del total, lo que representa un incremento del 12% en comparación con la vigencia fiscal de 2026.

Para gastos de funcionamiento se destinarán B/.22,272 millones, que corresponden al 63.4% del presupuesto. Según la información oficial, esta partida refleja una reducción del 5%.

La nueva ley también contempla una disminución del servicio de la deuda pública del Gobierno Central para 2027 y un déficit fiscal ajustado a los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda y los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Además, se incorporaron modificaciones por B/.186.83 millones para reforzar las asignaciones de sectores prioritarios, entre ellos salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal de estos ajustes, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y la viabilidad de ejecución de los gastos.