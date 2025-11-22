La UP suma 79 nuevos profesionales de economía y finanzas

En conmemoración del aniversario 90° de la Universidad de Panamá, la Facultad de Economía celebró la graduación de 79 nuevos profesionales, en un acto solemne en el Paraninfo Universitario.

La ceremonia inició bajo el lema “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, del pedagogo Paulo Freire, mensaje que marcó el tono reflexivo y formativo del evento.

Laura Cristina Renda, primer puesto de honor de la Licenciatura en Economía de la promoción 2025, ofreció un discurso en el que destacó el impacto académico y humano de su formación. Afirmó que la Facultad “no solo enseñó a analizar datos y entender mercados, sino a pensar, cuestionar y buscar soluciones”, reconociendo además que el título obtenido simboliza el inicio de nuevas responsabilidades y oportunidades profesionales.

El segundo puesto de honor fue otorgado a Marjorie Caterine Mosquera Moreno y el tercero a Jordán Jamal Herrera Calderón, ambos egresados de la Licenciatura en Finanzas y Banca.

El decano de la Facultad de Economía, Rolando Gordon, felicitó a los estudiantes e instó a mantener el compromiso con su formación continua, invitándolos a conservar el vínculo con su alma mater.

Por su parte, el vicerrector administrativo Arnold Muñoz, en representación del rector Eduardo Flores Castro, recalcó el reto que asumen los graduandos al llevar el nombre de la Universidad de Panamá y demostrar su excelencia profesional.

Fundada en 1958, la Facultad de Economía es una de las unidades académicas más consolidadas del país. Sus egresados ocupan posiciones relevantes en el sector público, privado y organismos internacionales, mientras que su cuerpo docente mantiene una activa participación en investigaciones que aportan al desarrollo económico y social de Panamá.