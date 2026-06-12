La Contraloría inicia auditoría a inventarios de medicamentos de la CSS

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció el despliegue de 32 auditores en la Dirección Nacional de Logística de la Caja de Seguro Social (CSS) para corroborar los inventarios existentes, revisar los flujos de medicamentos, identificar falencias y faltantes.

“Vamos a concluir con los otros centros de distribución de la Caja del Seguro Social para corroborar los inventarios, ver cuáles son los flujos, cuáles son las falencias, cuáles son los que faltan”, dijo Flores.

El equipo trabajará en jornadas corridas, incluyendo fines de semana, hasta completar el levantamiento. “Van a trabajar corridos fines de semana hasta terminar este trabajo porque es fundamental con una pieza base a ver cómo vamos a seguir adelante, mejorando el sistema”, sostuvo el contralor. Afirmó que el personal de la CSS mostró disposición a colaborar. “La gente está muy deseosa a cooperar. No estamos aquí para represión, trabajamos en conjunto para buscar las mejores soluciones”.

Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, detalló que “reconoce y valora la labor fiscalizadora del contralor. Las instituciones fuertes no le temen al escrutinio; lo aprovechan para mejorar. Hoy la CSS mantiene más del 95% de abastecimiento general de medicamentos y continúa transformando sus servicios con Mi Farma Digital y Mi Receta Digital para brindar una atención más ágil, transparente y centrada en el asegurado”.

Añadió que “las visitas de campo realizadas por la Contraloría constituyen una valiosa herramienta para verificar de primera mano el funcionamiento de los servicios que reciben los ciudadanos e identificar oportunidades de mejora que permitan seguir elevando la calidad de la atención que brindamos a nuestros asegurados”.