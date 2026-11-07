Economía

La Caja de Ahorros alerta sobre posibles estafas con llamadas a beneficiarios del PUNCH

La Caja de Ahorros alerta sobre posibles estafas con llamadas a beneficiarios del PUNCH
ML | Personal de Caja de Ahorros haciendo entrega de la tarjeta PUNCH.
Redacción Metro Libre
07 de noviembre de 2026

La Caja de Ahorros alertó este sábado sobre personas que están utilizando indebidamente el nombre de la institución para realizar llamadas telefónicas con posibles fines fraudulentos.

A través de un aviso, el banco informó que ha recibido reportes de estas llamadas dirigidas a beneficiarios del PUNCH.

La entidad fue enfática en que no realiza llamadas a los beneficiarios de PUNCH para solicitar información, pagos ni gestiones adicionales.

La entidad bancaria exhortó a la ciudadanía a no compartir datos personales, bancarios ni códigos de seguridad si reciben este tipo de llamadas y a verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales.

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