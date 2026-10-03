La APATEL reclama reglas iguales para hoteles y alquileres turísticos de corta estancia

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) pidió que las actividades de hospedaje turístico en Panamá están sujetas a reglas claras y condiciones de competencia similares, en medio del debate sobre la regulación de los alojamientos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas digitales.

El gremio rechazó las afirmaciones según las cuales habría participado directamente en la elaboración de tarifas, resoluciones o medidas regulatorias relacionadas con este tipo de hospedaje.

La APATEL sostuvo que su rol solamente ha sido de interlocutor técnico del sector privado y que corresponde a las instituciones del Estado establecer las normas, fiscalizar su cumplimiento y definir las políticas públicas.

El pronunciamiento surge en un momento en que el crecimiento de las plataformas digitales de alojamiento ha añadido nuevos actores al mercado turístico panameño, tradicionalmente dominado por hoteles y otros establecimientos formales.

Uno de los principales argumentos del gremio hotelero es que hoteles y alojamientos de corta estancia no siempre operan bajo las mismas obligaciones.

Los hoteles formalmente establecidos deben afrontar, entre otros costos, el pago de impuestos, salarios y prestaciones laborales, aportes a la Caja de Seguro Social, seguros de responsabilidad civil, medidas de seguridad y controles sanitarios.

Según el gremio, cuando determinados alojamientos funcionan al margen de esas obligaciones pueden ofrecer precios inferiores, generando una diferencia de costos que, a su juicio, no necesariamente responde a una mayor eficiencia empresarial.

La APATEL considera que la discusión no debería centrarse en enfrentar a los hoteles con las plataformas digitales, sino en establecer un marco que permita la participación de distintos modelos de negocio bajo condiciones comparables.

“La libertad de empresa solo puede generar bienestar cuando opera bajo reglas claras y en condiciones de igualdad para todos los competidores”, sostienen.

La asociación reconoce que el turismo está cambiando y que los modelos de hospedaje de corta estancia pueden cumplir una función relevante, especialmente en áreas donde existe poca infraestructura hotelera. También señala que la tecnología forma parte de la transformación de la industria y que la actividad privada puede contribuir al desarrollo turístico fuera de la capital.

El punto de discusión, según APATEL, es cómo integrar estos nuevos modelos a un sistema de reglas que contemple las responsabilidades fiscales, laborales, civiles y de protección al consumidor.

La APATEL sostiene que bajo la denominación de pequeños emprendedores pueden coexistir realidades muy diferentes: desde familias que ofrecen una habitación de su vivienda hasta inversionistas que poseen múltiples propiedades destinadas de manera permanente al hospedaje turístico.

De acuerdo con el gremio, una regulación adecuada puede contribuir a la seguridad jurídica, la protección de los visitantes, la recaudación fiscal y unas condiciones de competencia más equilibradas dentro de una industria considerada estratégica para la economía panameña.

La asociación también rechazó que se utilicen los incentivos otorgados al sector hotelero como argumento para evitar la regulación de otras modalidades de hospedaje. A su juicio, ese planteamiento desvía la discusión central sobre las condiciones bajo las cuales deben operar los distintos participantes del mercado.