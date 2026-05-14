La Acodeco detecta presuntas irregularidades en almacén recién inaugurado en la capital

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó sobre la detección de presuntas irregularidades durante una verificación realizada en el almacén Wow Depot, inaugurado recientemente en la ciudad de Panamá.

Según el reporte divulgado por la entidad en redes sociales, funcionarios de la Acodeco realizaron una inspección en el establecimiento como parte de las acciones permanentes de vigilancia y verificación para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

La diligencia fue encabezada por el administrador de la institución, Ramón Abadi Balit.

Durante la inspección, la entidad levantó un acta por presunta publicidad engañosa y detectó artículos vencidos, así como productos sin el respectivo precio visible, en posible incumplimiento de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

La Acodeco señaló que estas verificaciones buscan asegurar que los agentes económicos “brinden información clara y verás a los compradores”.

Asimismo, la institución recordó a los comercios la obligación de mantener los precios visibles en los productos, retirar mercancía vencida y cumplir con toda publicidad ofrecida a los consumidores, evitando prácticas que puedan inducir “a error o confusión”.